Дело Одесского «Краяна» – суд не продлил сроки обязанностей, возложенных на Труханова

Следующее заседание по делу назначено на 26 июля.

Источник фото: omr.gov.ua

Срок действия обязанностей, возложенных на одного из обвиняемых по делу Одесского «Краяна», а именно городского голову Одессы Геннадия Труханова, истек.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

«04.05.2023 ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу міському голові Одеси. ВАКС, заслухавши доводи сторін, частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60днів з альтернативою внесення 13,420 млн грн застави.

У подальшому за обвинуваченого було внесено заставу та покладено відповідно процесуальні обовʼязки, зокрема носіння електронного засобу контролю.

16.06.2023 прокурор САП звернувся до ВАКС з клопотанням про продовження строків обовʼязків. Проте суд так і не встиг розглянути указане клопотання у відповідні строки. Як наслідок, строк дії обовʼязків у обвинуваченого сплив 05.07.2023.

Наразі вирішується питання щодо звернення до суду з клопотанням про повторне накладення процесуальних обовʼязків на указану особу», - пишут в САП.

Следующее заседание по делу назначено на 26 июля.

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