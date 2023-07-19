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Справа Одеського «Краяну» – суд не продовжив строки обовʼязків, покладених на Труханова

21:01, 19 липня 2023
Наступне засідання у справі призначено на 26 липня.
Справа Одеського «Краяну» – суд не продовжив строки обовʼязків, покладених на Труханова
Джерело фото: omr.gov.ua
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Строк дії обовʼязків, покладених на одного з обвинувачених у справі Одеського «Краяну», а саме міського голову Одеси Генадія Труханова, сплив. 

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

«04.05.2023 ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу міському голові Одеси. ВАКС, заслухавши доводи сторін, частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60днів з альтернативою внесення 13,420 млн грн застави.

У подальшому за обвинуваченого було внесено заставу та покладено відповідно процесуальні обовʼязки, зокрема носіння електронного засобу контролю.

16.06.2023 прокурор САП звернувся до ВАКС з клопотанням про продовження строків обовʼязків. Проте суд так і не встиг розглянути указане клопотання у відповідні строки. Як наслідок, строк дії обовʼязків у обвинуваченого сплив 05.07.2023.

Наразі вирішується питання щодо звернення до суду з клопотанням про повторне накладення процесуальних обовʼязків на указану особу», - пишуть у САП.

Наступне засідання у справі призначено на 26 липня.

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