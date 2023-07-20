ВККС шукає суддів для 21 суду, в тому числі в Києві – є список вакансій на тимчасове відрядження

Вища кваліфікаційна комісія суддів 19 липня 2023 року вперше у новому складі повідомила про початок процедури тимчасового відрядження суддів до іншого суду того самого рівня та спеціалізації.
Згідно з рішенням ВККС, в 21 суд планується поки що відрядити 60 суддів.
Частина запропонованих для відрядження судів знаходиться в обласних центрах та великих містах – Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Сумах, Ужгороді та Кривому Розі.
Зокрема, ВККС тимчасово шукає 10 суддів для Київського окружного адміністративного суду, 7 суддів для Малиновського районного суду м. Одеси, 5 суддів для Сумського апеляційного суду, 3 суддів для Солом’янського районного суду м. Києва, 2 суддів для Господарського суду Закарпатської області.
Необхідні документи судді можуть подати протягом 7 днів з дня оприлюднення оголошення (тобто, з 19 липня). Документи можуть бути подані особисто або надіслані поштою, в тому числі електронною поштою.
Засідання ВККС з питання відрядження суддів відбудуться 9, 16 та 23 серпня.
Всього Комісія планує відрядити:
1. До Київського окружного адміністративного суду – 10 суддів.
Дата і час розгляду питання: 23 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;
2. До Господарського суду Закарпатської області – 2 суддів.
Дата і час розгляду питання: 16 серпня 2023 року, 13 год 00 хв;
3. До місцевих загальних судів:
1. до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області – 2 суддів.
Дата і час розгляду питання: 16 серпня 2023 року, 13 год 00 хв;
2. до Біляївського районного суду Одеської області – 3 суддів.
Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;
3. до Бориспільського міськрайонного суду Київської області – 2 суддів.
Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 13 год 00 хв;
4. до Броварського міськрайонного суду Київської області – 4 суддів.
Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;
5. до Галицького районного суду міста Львова – 2 суддів.
Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;
6. до Добровеличківського районного суду Кіровоградської області – 2 суддів.
Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;
7. до Зарічного районного суду міста Суми – 5 суддів.
Дата і час розгляду питання: 16 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;
8. до Київського районного суду міста Харкова – 1 судді.
Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;
9. до Кіровоградського районного суду Кіровоградської області – 1 судді.
Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;
10. до Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська – 1 судді.
Дата і час розгляду питання: 16 серпня 2023 року, 13 год 00 хв;
11. до Лугинського районного суду Житомирської області – 1 судді.
Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;
12. до Малиновського районного суду міста Одеси – 7 суддів.
Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;
13. до Мар’їнського районного суду Донецької області – 1 судді.
Дата і час розгляду питання: 16 серпня 2023 року, 13 год 00 хв;
14. до Олевського районного суду Житомирської області – 1 судді.
Дата і час розгляду питання: 16 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;
15. до Ружинського районного суду Житомирської області – 1 судді.
Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;
16. до Солом’янського районного суду міста Києва – 3 судді.
Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 13 год 00 хв;
17. до Тернівського міського суду Дніпропетровської області – 1 судді.
Дата і час розгляду питання: 16 серпня 2023 року, 13 год 00 хв;
18. до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області – 5 суддів.
Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 13 год 00 хв;
4. До Сумського апеляційного суду – 5 суддів.
Дата і час розгляду питання: 16 серпня 2023 року, 09 год 30 хв.
Нагадаємо, що на 2 серпня 2023 року ВККС також призначила розгляд питань щодо відрядження суддів. Втім, на цьому засіданні Комісія планує розглянути питання щодо суддів, які вже раніше надали згоду на відрядження, а також питання щодо дострокового закінчення відрядження суддів.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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