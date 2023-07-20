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Прокурорам пропонують повернути форму та класні чини

08:15, 20 липня 2023
Норми про виплату надбавки за класний чин працівникам органів прокуратури пропонують запустити після війни, а процес повернення прокурорам форми – вже з 2024 року.
Прокурорам пропонують повернути форму та класні чини
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Прокурорам можуть повернути формений одяг та класні чини. 19 липня відповідний законопроект 9452-1 зареєструвала велика група народних депутатів, включно з головою Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергієм Іонушасом.

Зокрема, змінами до Закону «Про прокуратуру» пропонують повернути механізм присвоєння класних чинів, передбачивши також можливість пониження та позбавлення класного чину у випадках, визначених профільним законом та Положенням про класні чини працівників органів прокуратури. Право присвоювати класні чини державного радника юстиції України, державного радника юстиції 1, 2 і 3 класів буде у Президента України, інші класні чини присвоюватимуться Генеральним прокурором. Розмір надбавки за класний чин прямо у проекті не визначений, але сказано, що його визначить Кабмін.

Також автори пропонують закріпити на законодавчому рівні використання символіки та знаків розрізнення в органах прокуратури і визначити обов’язкові випадки носіння форменого одягу прокурорами.

Крім того, пропонується встановити, що положення про формений одяг працівників органів прокуратури набирають чинності з 1 січня 2024 року, а положення про виплату надбавки за класний чин працівників органів прокуратури – з 1 січня року наступного за роком припинення воєнного стану.

Зокрема, до закону про прокуратуру можуть ввести статтю 85-1, за якою Офіс Генерального прокурора має свою символіку: емблему та прапор Офісу Генерального прокурора. Опис, малюнок та порядок їх використання затверджуються Президентом України.

Визначається,  що працівники прокуратури, яким присвоєно класні чини, мають єдиний формений одяг з відповідними знаками розрізнення, що видається безкоштовно. Порядок носіння форменого одягу працівниками прокуратури визначається Генеральним прокурором.

Носіння форменого одягу працівниками прокуратури є обов’язковим при підтриманні публічного обвинувачення в суді у справах щодо злочинів проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, військових кримінальних правопорушень та представництві інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

Автор: Наталя Мамченко

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