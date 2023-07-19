У САП пояснили, що відбувається з прокурором у справі Всеволода Князєва

Олександр Омельченко залишається прокурором і процесуальним керівником у справі щодо ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва, – у САП пояснили деталі.

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У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі пояснили, що відбувається з прокурором у справі Всеволода Князєва.

Так, там повідомили, що на даний момент, прокурор САП Олександр Омельченко залишається прокурором та перебуває на посаді керівника відділу САП.

Наразі він є процесуальним керівником в усіх провадженнях, де він брав участь, та, зокрема, залишається процесуальним керівником у справі щодо ексголови Верховного Суду.

«Рішення про його відсторонення Генеральним прокурором не приймалось (відповідно до закону керівник САП не уповноважений відсторонювати прокурорів)», - наголосили у САП.

Також у Спецпрокуратурі повідомили, що станом на сьогодні ні САП, ні кадровим підрозділом Офісу Генерального прокурора про скорочення посади жодному працівнику САП не повідомлялось.

«Оскільки організаційно САП є підрозділом Офісу Генерального прокурора, згідно із чинним законодавством процедурними питаннями, повʼязаними зі скороченням адміністративної посади, займається кадровий підрозділ Офісу Генерального прокурора (САП не має власної кадрової служби). Відповідно до процедури після затвердження такого наказу особу, яка обіймала посаду, у цьому випадку прокурора О. Омельченка, має бути офіційно повідомлено про скорочення.

Разом з тим підкреслюємо, що Офісом генпрокурора було затверджено наказ про зміну структури, яким в тому числі скорочена одна з адміністративних посад. Відповідно до процедури після затвердження такого наказу особу, яка обіймала посаду, у цьому випадку прокурора О. Омельченко, має бути офіційно повідомлено про скорочення», - повідомили у САП та зазначили, що станом на 19 липня Олександра Омельченка про скорочення повідомлено не було.

«Звертаємо увагу, що разом із ознайомленням про скорочення відповідно до законодавства прокурору О. Омельченку буде надано перелік посад, у тому числі адміністративних, які він може обійняти», - наголосили у САП.

Водночас у Спецпокуратурі зазначили, що реорганізація в САП була розроблена та погоджена між НАБУ та Офісом Генерального прокурора за ініціативою САП. Новий штатний розклад, яким передбачено збільшення кількості прокурорів, а також появу нових посад було затверджено 30 червня 2023 року Офісом Генерального прокурора.

«Так, у структурі САП з’явилась нова адміністративна посада – заступник керівника управління САП – начальник відділу. Таким чином, у САП вирішується потреба ефективного адміністрування роботи 6 відділів.

Реорганізація, в тому числі поява нової посади і, як наслідок, скорочення посади керівника першого відділу, була запланована задовго до реалізації справи щодо неправомірної вигоди ексголови Верховного Суду», - наголосили там.

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