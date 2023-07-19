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  1. В Украине

В САП объяснили, что происходит с прокурором по делу Всеволода Князева

20:01, 19 июля 2023
Александр Омельченко остается прокурором и процессуальным руководителем в деле относительно экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева, – в САП объяснили детали.
В САП объяснили, что происходит с прокурором по делу Всеволода Князева
Источник фото: suspilne.media
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В Специализированной антикоррупционной прокуратуре объяснили, что происходит с прокурором по делу Всеволода Князева.

Так, там сообщили, что на данный момент, прокурор САП Александр Омельченко остается прокурором и находится на должности руководителя отдела САП.

В настоящее время он является процессуальным руководителем во всех производствах, где он участвовал, и, в частности, остается процессуальным руководителем в деле относительно экс-председателя Верховного Суда.

«Решение о его отстранении Генеральным прокурором не принималось (в соответствии с законом руководитель САП не уполномочен отстранять прокуроров)», - подчеркнули в САП.

Также в Спецпрокуратуре сообщили, что по состоянию на сегодняшний день ни САП, ни кадровым подразделением Офиса Генерального прокурора о сокращении должности ни одному работнику САП не сообщалось.

«Поскольку организационно САП является подразделением Офиса Генерального прокурора, согласно действующему законодательству процедурными вопросы, связанными с сокращением административной должности, занимается кадровое подразделениее Офиса Генерального прокурора (САП не имеет собственной кадровой службы). Согласно процедуре после утверждения такого приказа лицо, занимавшее должность, в этом случае прокурора А. Омельченко должно быть официально уведомлено о сокращении.

Вместе с тем подчеркиваем, что Офисом Генпрокурора был утвержден приказ об изменении структуры, которым, в том числе, сокращена одна из административных должностей. В соответствии с процедурой после утверждения такого приказа лицо, занимавшее должность, в этом случае прокурора А. Омельченко должно быть официально уведомлено о сокращении», - сообщили в САП и отметили, что по состоянию на 19 июля Александра Омельченко о сокращении уведомлено не было.

«Обращаем внимание, что вместе с ознакомлением о сокращении в соответствии с законодательством прокурору А. Омельченко будет предоставлен перечень должностей, в том числе административных, которые он может занять», - подчеркнули в САП.

В то же время, в Спецпокуратуре отметили, что реорганизация в САП была разработана и согласована между НАБУ и Офисом Генерального прокурора по инициативе САП. Новое штатное расписание, предусматривающее увеличение количества прокуроров, а также появление новых должностей было утверждено 30 июня 2023 года Офисом Генерального прокурора.

«Так, в структуре САП появилась новая административная должность – заместитель руководителя управления САП – начальник отдела. Таким образом, в САП решается необходимость эффективного администрирования работы 6 отделов.

Реорганизация, в том числе появление новой должности и, как следствие, сокращение должности руководителя первого отдела, была запланирована задолго до реализации дела относительно неправомерной выгоды экс-председателя Верховного Суда», - отметили там.

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