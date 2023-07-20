У Києві як потенційні укриття розглядають підземні приміщення та простори

За словами заступника голови КМДА, це дозволить збільшити кількість захисних споруд, зокрема, на тих локаціях, де необхідні нові укриття в пішому доступі.

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Підземні приміщення та простори в Києві розглядають як потенційні укриття. Як зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, це дозволить збільшити кількість захисних споруд, зокрема, на тих локаціях, де необхідні нові укриття в пішому доступі. Окрім того, проводиться комунікація із власниками та методологічна робота.

«Різні з точки зору власності й управління, а також технічних характеристик типи потенційних укриттів потребують окремого алгоритму роботи. Райони проводять огляди таких приміщень, проводять методичну роботу із власниками й управителями щодо оснащення та подальшого регламенту роботи тощо. Ми розраховуємо на свідому позицію приватних структур, адже питання захисту від ворожих обстрілів актуальне як ніколи. На місцях продовжують усувати зауваження, отримані за результатами перевірок за участю Держслужби України з надзвичайних ситуацій та підрозділів Нацполіції. Не припиняємо опрацьовувати звернення киян, які стосуються мапи укриттів, доступу до них та санітарного стану», – сказав Петро Пантелеєв.

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