Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Перечень услуг, связанных с удовлетворением особо важных потребностей граждан, дополнен услугами онлайн-медиа

Кабмин приравнял услуги онлайн-медиа к уровню услуг в сфере рынка электрической энергии и природного газа.

Судья КСУ будет иметь право на отставку только после 7 лет работы в Суде, а международные эксперты будут решать, кто может претендовать на кресло в КСУ

Комитет подготовил к принятию в целом законопроект о новом порядке отбора судей Конституционного Суда с преобладающим голосом международных экспертов.

Приказом начальника Генштаба, а не Главнокомандующего: Зеленский изменил порядок перемещения и направления определенных категорий военных

Владимир Зеленский подписал изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Кабмин предлагает возложить на работников юридических лиц обязанность информировать о коррупции у работодателей

Также правительство предлагает исключить лиц, занимающих особо ответственное положение, как отдельную категорию из положений закона о предотвращении коррупции.

Украина получила 1,25 миллиарда долларов на устойчивое государственное управление

Кабмин одобрил привлечение гранта в 1,25 млрд долларов для поддержки устойчивого государственного управления.

  1. В Украине

Враг ударил по критической инфраструктуре и скалам Одесчины: взрывной волной повреждены дома

09:59, 19 июля 2023
В Одесском районе есть попадание в промышленный объект, склады с табаком и фейерверками – там пострадал гражданский сотрудник.
Враг ударил по критической инфраструктуре и скалам Одесчины: взрывной волной повреждены дома
Фото: Суспільне Одеса
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Как мы писали, Одесщина ночью пережила сверхмощную комбинированную атаку. Основные цели – портовая и критическая инфраструктура. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

«Вночі терористи вдарили по Одещині «Оніксами», а стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22. Одночасно із ракетною атакою росіяни запустили по півдню і дрони "Shahed-136".

Х-59 була збита силами ППО на підльоті до берега і, впавши в одному з кварталів Одеси, утворила велику вирву, вибуховою хвилею пошкоджено кілька будівель навколо. Три цивільні особи травмовані.

«Онікси» і Х-22 росіяни спрямували на портову і критичну інфраструктуру. Влучили в зерновий і олійний термінал, пошкодив резервуари та обладнання для завантаження, зайнялась пожежа, всі компетентні служби працюють над ліквідацією наслідків. Інформація про постраждалих не надходила.

В Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення в різних локаціях – із тютюном і фейєрверками. Пожежні ліквідують пожежу площею понад 3000 кв.м

В небі над Одещиною було збито 8 дронів типу "Shahed-136". Внаслідок повітряних боїв та падіння уламків зайнялись та пошкоджені туристичні бази та готелі в прибережній зоні Коблевської громади, постраждало двоє цивільних.

Також внаслідок бойової роботи із знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше 6 одеситів, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу, у зв'язку з отриманням поранень уламками скла та інших предметів», — расскзал Кипер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Крутько
    Олена Крутько
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Данилевич
    Надія Данилевич
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ірина Литвинюк
    Ірина Литвинюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Віктор Колісник
    Віктор Колісник
    суддя Конституційного Суду України