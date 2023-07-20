Обстрел Одессы: появилось видео первых минут после атаки

Показали видеокадры с камер полицейских, которые первыми прибыли на место атаки.

В МВД показали, что происходило в первые минуты после обстрела Одессы 20 июля. Отметим, что враг уже третью ночь не дает покоя одесситам.

"Из разрушенного дома были слышны крики о помощи. Чтобы эвакуировать людей, патрульные сразу начали разбирать обломки здания", - рассказали правоохранители.

Как отмечают в МВД, удалось извлечь из-под завалов нескольких граждан и переместить их в безопасное место.

"Один из пострадавших получил многочисленные осколочные ранения, ему оказали первую домедицинскую помощь. Есть пострадавшие и, к сожалению, погибший", - добавили в ведомстве.

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