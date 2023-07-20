Під час обстрілу Одеси рф пошкодила будівлю консульства Китаю

Це говорить про те, що ворог не звертає ні на що уваги, — сказав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Фото: t.me/odeskaODA

Під час нічного обстрілу Одеси була пошкоджена будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки. Про це розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Агресор навмисне б'є по портовій інфраструктурі - постраждали адміністративні та житлові будинки навколо, а також консульство Китайської Народної Республіки. Це говорить про те, що ворог не звертає ні на що уваги", - повідомив Кіпер.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Одещини в ніч на 20 липня в середмісті спалахнула пожежа площею 300 квадратних метрів, а також є руйнування. Також є влучання в області.

Зазначимо, що рф третю ніч поспіль обстрілює Одещину.

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