Україна отримає кошти із заарештованих рахунків «Промінвестбанку» в США

Україна претендує на понад 2 мільйони доларів США та понад 36,6 мільйони євро.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в Окружному суді м. Нью-Йорка довів, що Україні належать кошти «Промінвестбанку» у сумі понад 2 мільйони доларів США та понад 36,6 мільйони євро, – повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що у листопаді 2022 року на ці кошти почали претендувати кілька американських громадян як потерпілі від дій руху «Талібан» в Афганістані у 2016 році.

«У ході ліквідаційної процедури Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» було встановлено, що вказана сума коштів розміщена на його кореспондентському рахунку в BANK OF NEW YORK MELLON (США) та заблокована у зв'язку з санкціями США проти Банку як дочірньої компанії «веб.рф».

У листопаді 2022 року на ці кошти почали претендувати кілька американських громадян як потерпілі від дій руху «Талібан» в Афганістані у 2016 році. Оскільки під час судового процесу за позовом цих осіб в американському суді було встановлено зв’язки рф з «Талібаном», суд встановив можливість для позивачів відшкодування завданої їм шкоди за рахунок майна рф. До такого майна суд відніс і заблоковані активи ПАТ «Промінвестбанк» на кореспондентських рахунках у THE BANK OF NEW YORK MELLON.

Проте Фонду гарантування вдалося довести в Окружному суді м. Нью-Йорка, що згадані позивачі не можуть претендувати на кошти Банку, оскільки на момент ініціювання судом списання цих коштів їх власником була вже Україна, а не держава-агресор. Фонд гарантування вкладів за участі Кабінету Міністрів України перереєстрував корпоративні права в розмірі 99,77% статутного капіталу Банку на державу Україна в особі Державного підприємства «Національний інвестиційний фонд України», діючи на виконання прийнятого у відповідь на військову агресію російської федерації проти України Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» та рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11.05.2022 «Про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», яке введено в дію Указом Президента України від 11 травня 2022 року No 326/2022», – йдеться у повідомленні.

12 липня 2023 року Окружний суд м. Нью-Йорка вирішив задовольнити заяву Фонду гарантування вкладів щодо скасування виконавчого листа про списання коштів Банку на користь американських позивачів, після того, як розглянув доводи, представлені Фондом.

