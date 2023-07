Украина получит средства с арестованных счетов «Проминвестбанка» в США

Украина претендует на более 2 миллионов долларов США и более 36,6 миллиона евро.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в Окружном суде г. Нью-Йорка доказал, что Украине принадлежат средства «Проминвестбанка» в сумме более 2 миллионов долларов США и более 36,6 миллиона евро, – сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что в ноябре 2022 года на эти средства начали претендовать несколько американских граждан как пострадавшие от действий движения «Талибан» в Афганистане в 2016 году.

«В ходе ликвидационной процедуры Публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» было установлено, что указанная сумма средств размещена на его корреспондентском счете в BANK OF NEW YORK MELLON (США) и заблокирована в связи с санкциями США против Банка как дочерней компании «веб.рф».

В ноябре 2022 года на эти средства начали претендовать несколько американских граждан как пострадавшие от действий движения «Талибан» в Афганистане в 2016 году. Поскольку в ходе судебного процесса по иску этих лиц в американском суде были установлены связи рф с «Талибаном», суд установил возможность для истцов возмещения причиненного им вреда за счет имущества рф. К такому имуществу суд отнес и заблокированные активы ПАО «Проминвестбанк» на корреспондентских счетах в THE BANK OF NEW YORK MELLON.

Однако Фонду гарантирования удалось доказать в Окружном суде г. Нью-Йорка, что упомянутые истцы не могут претендовать на средства Банка, поскольку на момент инициирования судом списания этих средств их владельцем была уже Украина, а не государство-агрессор. Фонд гарантирования вкладов при участии Кабинета Министров Украины перерегистрировал корпоративные права в размере 99,77% уставного капитала Банка на государство Украина в лице Государственного предприятия «Национальный инвестиционный фонд Украины», действуя во исполнение принятого в ответ на военную агрессию российской федерации против Украины Закона Украины «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов» и решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11.05.2022 «О принудительном изъятии средств Банка».

12 июля 2023 года Окружной суд г. Нью-Йорка решил удовлетворить заявление Фонда гарантирования вкладов об отмене исполнительного листа о списании средств Банка в пользу американских истцов, после того, как рассмотрел доводы, представленные Фондом.

