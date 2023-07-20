Во время обстрела Одессы рф повредила здание консульства Китая

Это говорит о том, что враг не обращает ни на что внимания, – сказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Фото: t.me/odeskaODA

Во время ночных обстрелов Одессы было повреждено здание генерального консульства Китайской Народной Республики. Об этом рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Агрессор умышленно бьет по портовой инфраструктуре – пострадали административные и жилые дома вокруг, а также консульство Китайской Народной Республики. Это говорит о том, что враг не обращает ни на что внимания", – сообщил Кипер.

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