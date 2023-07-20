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Особенность отправки в Электронный кабинет стороны судебного решения «с грифом»: позиция Верховного Суда

Верховный Суд обратил внимание на особенности доставки в Электронный кабинет участника дела судебного решения, содержащего информацию с ограниченным доступом.

Адвокат пришел к судье в кабинет и рассказал ей все, что думает по поводу обысков у своих внуков

По мнению адвоката, судья не проверила обоснованность ходатайств органов досудебного расследования.

Прокурорам предлагают вернуть форму и классные чины

Нормы о выплате надбавки за классный чин работникам органов прокуратуры предлагают запустить после войны, а процесс возвращения прокурорам формы – уже с 2024 года.

Кабмин предлагает возложить на работников юридических лиц обязанность информировать о коррупции у работодателей

Также правительство предлагает исключить лиц, занимающих особо ответственное положение, как отдельную категорию из положений закона о предотвращении коррупции.

ВККС возобновляет процедуру квалификационного оценивания судей: кто будет первым

Первыми оценивания будут завершать судьи – «пятилетки» и судьи, ранее получившие выводы ОСД.

  1. В Украине

Во время обстрела Одессы рф повредила здание консульства Китая

15:12, 20 июля 2023
Это говорит о том, что враг не обращает ни на что внимания, – сказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Во время обстрела Одессы рф повредила здание консульства Китая
Фото: t.me/odeskaODA
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Во время ночных обстрелов Одессы было повреждено здание генерального консульства Китайской Народной Республики. Об этом рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Агрессор умышленно бьет по портовой инфраструктуре – пострадали административные и жилые дома вокруг, а также консульство Китайской Народной Республики. Это говорит о том, что враг не обращает ни на что внимания", – сообщил Кипер.

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