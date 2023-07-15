Рада поддержала законопроект о расширении перечня лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации

Парламентарии поддержали в первом чтении законопроект относительно предоставления отсрочки от мобилизации работникам ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №9274 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении полномочий субъектов обеспечения гражданской защиты, усовершенствовании законодательства по вопросам защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, организации и проведение эвакуации населения, обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, которым предлагается, в частности расширить перечень лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации. За соответствующее решение проголосовали 250 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке, из-за законодательной неурегулированности, в отличие от работников других силовых структур, военнообязанные работники органов и подразделений ГСЧС подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, «что негативно влияет на выполнение задач, возложенных на ГСЧС в условиях военного положения».

В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в статью 23 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и предусмотреть, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Кроме этого, предусматривается создание фонда защитных сооружений гражданской защиты и укрытия в нем населения, организации и проведения эвакуации, мероприятий химической и радиационной защиты.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», стало известно, где военнообязанных будут ждать с повестками с 1 июня.

Автор: Ярослав Конощук

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