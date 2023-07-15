В Нафтогазе сообщили, вырастет ли цена на газ зимой

По словам Алексея Чернышева, Нафтогаз не планирует увеличивать цену на газ для населения в этом отопительном сезоне.

Повышения цены на газ для населения в нынешнем отопительном сезоне не будет. Об этом заявил глава правления Нафтогаза Алексей Чернышев в эфире телемарафона.

«Я хочу успокоить всех украинцев, Нафтогаз не планирует увеличивать цену на газ для населения в этом отопительном сезоне следующей зимой. Украинцы в этом отношении могут быть уверены, что их платежки не будут расти», - сказал Чернышев в отрывке из выступления в эфире.

Ранее украинцам объяснили, почему в платежках за газ поступают некорректные цифры.

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