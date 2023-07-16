Как узнать общий страховой стаж онлайн

Чтобы узнать свой общий страховой стаж, нужно подать в ПФУ сканированные копии трудовой книжки и другие документы о трудовой деятельности для проверки и оцифровки.

Для того, чтобы узнать свой общий страховой стаж, нужно подать в Пенсионный фонд Украины сканированные копии трудовой книжки и другие документы о трудовой деятельности для проверки и оцифровки.

После обработки обращения информация об общем страховом стаже отображается в личном кабинете на вебпортале ПФУ.

Ранее сообщалось, может ли муж уплачивать страховые взносы за находящуюся в декрете жену.

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