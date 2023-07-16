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Апелляционная палата ВАКС закрыла дело против нардепа Ирины Констанкевич

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство против нардепа Ирины Констанкевич и освободила ее от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Значение экспертизы как доказательства для оценки размера причиненного субъектом власти вреда лицу, - позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался по поводу доказательного значения выводов судебной экспертизы для оценки размера вреда, причиненного лицу противоправным решением субъекта властных полномочий.

АП ВАКС оставила в силе арест вещей и денежных средств Всеволода Князева на более чем на 2,3 млн долларов

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе определение следственного судьи ВАКС об аресте документов, вещей, денежных средств Всеволода Князева более чем на 2,3 млн долларов США и 1700 евро.

В Украине создадут ситуационные центры правительства и местных властей: чем они будут заниматься

Министры приняли решение, предусматривающие создание ситуационных центров Кабмина, центральных органов исполнительной и местной власти.

Агентство по управлению арестованными активами декларирует курс на эффективность и прозрачность: что в планах АРМА

Новая глава АРМА Елена Дума ответила на ключевые вопросы о деятельности Агентства, возникшие у членов антикоррупционного Комитета Верховной Рады.

  1. В Украине

Как узнать общий страховой стаж онлайн

13:01, 16 июля 2023
Чтобы узнать свой общий страховой стаж, нужно подать в ПФУ сканированные копии трудовой книжки и другие документы о трудовой деятельности для проверки и оцифровки.
Как узнать общий страховой стаж онлайн
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Для того, чтобы узнать свой общий страховой стаж, нужно подать в Пенсионный фонд Украины сканированные копии трудовой книжки и другие документы о трудовой деятельности для проверки и оцифровки.

После обработки обращения информация об общем страховом стаже отображается в личном кабинете на вебпортале ПФУ.

Ранее сообщалось, может ли муж уплачивать страховые взносы за находящуюся в декрете жену. 

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