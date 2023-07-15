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Парламент изменил норму Уголовного кодекса об ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы

16:30, 15 июля 2023
По принятому закону устанавливается обязательный квалифицирующий признак самовольного ухода из воинской части или места службы военнослужащим, а также неявки его вовремя на службу без уважительных причин – продолжительностью свыше трех суток, чем фактически декриминализируются такие деяния, продолжавшиеся до 3-х суток.
Парламент изменил норму Уголовного кодекса об ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы
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Верховная Рада 13 июля приняла в целом законопроект 8235, которым внесла изменения в Уголовный кодекс «по устранению противоречий в наказуемости уголовных правонарушений».

Среди прочего данным законопроектом, если принимать во внимание сравнительную таблицу ко второму чтению, изменены ч. 4 и ч. 5 статьи 407 Уголовного кодекса, которая устанавливает ответственность за самовольное оставление воинской части или места службы.

В настоящее время (до изменений) эти нормы предусматривают следующее:

«4. Самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка вовремя на службу без уважительных причин, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения, совершенное лицами, указанными в частях первой или второй настоящей статьи, - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

5. Самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенные в условиях военного положения или в боевой обстановке, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет».

Депутаты предложили следующее.

Абзац 1 ч. 4 изложить в такой редакции:

«4. Самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, а также неявка его вовремя на службу без уважительных причин продолжительностью более трех суток, совершенных в условиях особого периода, кроме военного положения»;

Абзац 1 ч. 5 изложить в такой редакции:

«5. Самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, а также неявка его вовремя на службу без уважительных причин, совершенные в боевой обстановке, а так же те же действия продолжительностью более трех суток, совершенные в условиях военного положения».

Как отметило Главное юридическое управление Верховной Рады в своем заключении по этому законопроекту, изменениями в части четвертой и пятой статьи 407 УК устанавливается обязательный квалифицирующий признак самовольного покидания воинской части или места службы военнослужащим, а также неявки его вовремя на службу без уважительных причин, совершенных в условиях особого периода (кроме военного положения) и в условиях военного положения – продолжительностью более трех суток, чем фактически декриминализируются такие действия, которые длились до трех суток.

«Следует обратить внимание, что указанные деяния продолжительностью до трех суток не подпадают под действие статьи 172-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

К тому же, предлагаемое изменение не вытекает из требований регулятивного законодательства в этой сфере правоотношений. Речь идет, в частности, о Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Украины, утвержденном Законом Украины от 24 марта 1999 года № 551-XIV, определяющим сущность военной дисциплины, обязанности военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения учебных (проверочных) и специальных собраний по ее соблюдению, видам поощрений и дисциплинарных взысканий, правам командиров по их применению, а также порядке представления и рассмотрения заявлений, предложений и жалоб, и Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины, утвержденного Законом от 24 марта 1999 года № 548-XIV, определяющий общие права и обязанности военнослужащих ВСУ и их взаимоотношения, обязанности основных должностных лиц бригады (полка, корабля 1 и 2 ранга, отдельного батальона) и его подразделений, правила внутреннего порядка в воинской части и его подразделениях», - отметило Управление.

Отдельно ГЮУ обратило внимание на конкуренцию норм статьи 407, которыми установлена ответственность за самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявку вовремя на службу без уважительных причин продолжительностью более трех суток, но не более месяца; более десяти суток, но не больше месяца, или хотя и менее десяти суток, но более трех суток; продолжительностью свыше одного месяца и статьи 408 УК Украины, которой криминализовано самовольное оставление воинской части или места службы с целью уклониться от военной службы, а также неявка с той же целью на службу в случае назначения, перевода, командировки, отпуска или из лечебного учреждения.

Автор: Наталья Мамченко

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