В общежитии Винницкого вуза прогремел взрыв: есть погибший

Жителей эвакуировали.

Этой ночью в Винницкой области прогремел взрыв в общежитии аграрного университета. Погиб один человек. Об этом сообщила представитель полиции Винницкой области Зарина Маевская, передает Суспільне.

По предварительным данным, взорвалось устройство невоенного назначения.

"Взрыв раздался в одной из комнат общежития около полуночи. Было обнаружено тело 39-летнего мужчины. Он временно проживал в комнате этого общежития и параллельно проводил там ремонтные работы", - отметила Маевская.

Добавила, что больше никто не пострадал. В общежитии была проведена эвакуация. После завершения следственных действий все смогли вернуться в свои комнаты.

Полиция открыла уголовное производство по статье 115 "Умышленное убийство" с отметкой "самоубийство".

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