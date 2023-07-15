Руководитель АРМА Елена Дума инициировала ускорение внесения изменений в нормативные акты относительно реализации активов за границей

Соответствующие изменения создают возможность проведения электронных торгов в рамках требований Порядка реализации активов с учетом применения отдельных правил аукционов, по которым осуществляется организация торгов площадками со всего мира.

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Руководитель АРМА Елена Дума поручила принять меры по ускорению работы над внесением изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 9 августа 2017 г. № 558 и от 27 сентября 2017 г. № 719, которыми предлагается усовершенствовать отбор юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов, и механизм реализации арестованных активов на электронных торгах, в частности, в части создания предпосылок для реализации арестованного имущества, находящегося за границей.

Как отмечают в АРМА, изменения к перечисленным нормативно-правовым актам позволят АРМА впервые реализовать дорогостоящий арестованный актив, физически находящийся в иностранной юрисдикции, создав прецедент для дальнейшего управления такими объектами в пользу Украины.

Действующее нормативное регулирование проведения электронных торгов арестованным имуществом в Украине не позволяет реализовать находящиеся за рубежом активы с помощью иностранных аукционных организаций в связи со спецификой условий их работы. Поэтому АРМА совместно с Минэкономики разработали изменения в указанные документы, которые учитывают особенности процедур зарубежных торговых площадок. В частности, речь идет о положении относительно времени проведения торгов, продолжительности их проведения, вознаграждения организатора торгов, введении возможности оценки находящегося за рубежом актива для определения его стартовой рыночной стоимости, а также необходимости оформления соответствующего договора купли-продажи по результатам проведения торгов, как этого требует устоявшаяся практика проведения аукционов с международным участием.

Таким образом, соответствующие изменения создают возможность проведения электронных торгов в рамках требований Порядка реализации активов с учетом применения отдельных правил аукционов, по которым осуществляется организация торгов площадками со всего мира.

В то же время, Министерством экономики Украины предложено дополнить, в частности, Порядок реализации норм, позволяющих осуществлять реализацию активов с помощью электронной торговой системы «Прозорро.Продажі».

12 июля Елена Дума приняла участие в заседании Правительственного комитета по вопросам экономической, финансовой политики, топливно-энергетического комплекса и стратегических отраслей промышленности, в ходе которого отметила на важности комплексной доработки указанного проекта постановления с учетом предложений заинтересованных сторон и последующего принятия документа.

По итогам заседания решено доработать проект изменений к действующим нормативно-правовым актам и дополнительно согласовать финальную версию с профильными министерствами и центральными органами исполнительной власти.

Также мы писали, что Елена Дума очертила дальнейшие шаги в деятельности Нацагентства.

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