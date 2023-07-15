Керівник АРМА Олена Дума ініціювала прискорення внесення змін до нормативних актів щодо реалізації активів за кордоном

Відповідні зміни створюють можливість проведення електронних торгів в рамках вимог Порядку реалізації активів з урахуванням застосування окремих правил аукціонів, за якими здійснюється організація торгів майданчиками з усього світу.

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Керівник АРМА Олена Дума доручила вжити заходи щодо прискорення роботи над внесенням змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 558 і від 27 вересня 2017 р. № 719, якими пропонується вдосконалити відбір юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, та механізм реалізації арештованих активів на електронних торгах, зокрема в частині створення передумов для реалізації арештованого майна, що перебуває за кордоном.

Як зазначають у АРМА, зміни до перелічених нормативно-правових актів дозволять АРМА вперше реалізувати дороговартісний арештованих актив, що фізично перебуває в іноземній юрисдикції, створивши прецедент для подальшого управління такими об’єктами на користь України.

Діюче нормативне регулювання проведення електронних торгів арештованим майном в Україні не дозволяє реалізувати активи, що перебувають за кордоном, за допомогою іноземних аукціонних організацій у зв’язку зі специфікою умов їх роботи. Тому АРМА спільно з Мінекономіки розробили зміни до зазначених документів, які враховують особливості процедур закордонних торгових майданчиків. Зокрема, йдеться про положення щодо часу проведення торгів, тривалості їх проведення, винагороди організатора торгів, запровадження можливості оцінки активу, який знаходиться за кордоном, для визначення його стартової ринкової вартості, а також необхідності оформлення відповідного договору купівлі-продажу за результатами проведення торгів, як цього вимагає усталена практика проведення аукціонів з міжнародною участю.

Таким чином, відповідні зміни створюють можливість проведення електронних торгів в рамках вимог Порядку реалізації активів з урахуванням застосування окремих правил аукціонів, за якими здійснюється організація торгів майданчиками з усього світу.

Водночас, Міністерством економіки України запропоновано доповнити, зокрема, Порядок реалізації нормами, що дозволять здійснювати реалізацію активів за допомогою електронної торгової системи «Прозорро.Продажі».

12 липня Олена Дума взяла участь в засіданні Урядового комітету з питань економічної, фінансової політики, паливно-енергетичного комплексу та стратегічних галузей промисловості, під час якого наголосила на важливості комплексного доопрацювання вказаного проекту постанови з урахуванням пропозицій заінтересованих сторін та подальшого ухвалення документу.

За підсумками засідання вирішено доопрацювати проект змін до чинних нормативно-правових актів та додатково узгодити фінальну версію з профільними міністерствами та центральними органами виконавчої влади.

Також ми писали, що Олена Дума окреслила подальші кроки в діяльності Нацагентства.

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