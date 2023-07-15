Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Апеляційна палата ВАКС закрила справу проти нардепа Ірини Констанкевич

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження проти нардепа Ірини Констанкевич та звільнила її від кримінальної відповідальності у зв’язку з завершенням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Значення експертизи як доказу для оцінки розміру завданої суб’єктом влади шкоди особі, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився стосовно доказового значення висновків судової експертизи для оцінки розміру шкоди, заподіяної особі протиправним рішенням суб’єкта владних повноважень.

АП ВАКС залишила в силі арешт речей і грошових коштів Всеволода Князєва на понад 2,3 млн доларів

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі ухвалу слідчого судді ВАКС про арешт документів, речей, грошових коштів Всеволода Князєва на понад 2,3 млн доларів США та 1700 євро.

В Україні створять ситуаційні центри уряду та місцевої влади: чим вони займатимуться

Урядовці ухвалили рішення, які передбачають створення ситуаційних центрів Кабміну, центральних органів виконавчої та місцевої влади.

Агентство з управління арештованими активами декларує курс на ефективність та прозорість: що у планах АРМА

Нова голова АРМА Олена Дума відповіла на ключові питання щодо діяльності Агентства, які виникли у членів антикорупційного Комітету Верховної Ради.

  1. Публікації
  2. / Законодавство

Рада підвищила штраф за ухилення від переговорів щодо укладання колективного договору

15:30, 15 липня 2023
Ухваленим законом збільшується в 3-5 разів штраф за ухилення від переговорів про укладання колективного договору представників роботодавців та профспілок. Підвищені санкції не поширюватимуться на роботодавців, у штаті яких не більше 25 осіб, та профспілки, що представляють інтереси працівників таких роботодавців.
Рада підвищила штраф за ухилення від переговорів щодо укладання колективного договору
Фото: ВРУ
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні  законопроєкт №7629 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності у сфері колективно-договірної діяльності, яким пропонується підвищити штрафи за ухилення від участі у переговорах про укладання колективних договорів. За відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів

Законом збільшуються розміри штрафу за окремі види правопорушень:

- ухилення від участі в колективних переговорах щодо підписання колективного договору внесення змін чи доповнень до нього в разі їх ініціювання роботодавцями чи профспілками осіб, які їх представляють – від десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (чинна норма – від трьох до десяти);

- ненадання інформації, необхідної для ведення переговорів і здійснення контролю за виконанням угод, договорів – від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (чинна норма – від одного до п'яти).

Також передбачається розгляд суддями районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів справ про адміністративні правопорушення щодо укладання колективних договорів та право складати протоколи про ці правопорушення уповноважених на те посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

Водночас нові штрафи не будуть сплачувати роботодавці у штаті яких не більше 25 працівників, і профспілки, коли вони представляють інтереси працівників таких роботодавців.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволяється призупиняти дію окремих положень колективних договорів.

Автор: Ярослав Конощук 

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Яроцький
    Віталій Яроцький
    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС
  • Аліна Сидорук
    Аліна Сидорук
    суддя Господарського суду Тернопільської області