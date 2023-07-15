Рада повысила штраф за уклонение от переговоров по заключению коллективного договора

Принятым законом увеличивается в 3-5 раз штраф за уклонение от переговоров о заключении коллективного договора представителей работодателей и профсоюзов. Повышенные санкции не распространяются на работодателей, в штате которых не более 25 человек, и профсоюзы, представляющие интересы сотрудников таких работодателей.

Фото: ВРУ

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №7629 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по ужесточению ответственности в сфере коллективно-договорной деятельности, которым предлагается повысить штрафы за уклонение от участия в переговорах о заключении коллективных договоров. За соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов

Принятым законом повышаются размеры штрафа за отдельные виды правонарушений:

- уклонение от участия в коллективных переговорах относительно подписания коллективного договора внесения изменений или дополнений в него в случае их инициирования работодателями или профсоюзами лиц, представляющих их – от десяти до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (действующая норма – от трех до десяти);

- непредоставление информации, необходимой для ведения переговоров и осуществления контроля за исполнением договоров – от пяти до десяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (действующая норма – от одного до пяти).

Также предусмотрено рассмотрение судьями районных, районных в городе, городских или горрайонных судов дел об административных правонарушениях по заключению коллективных договоров и право составлять протоколы об этих правонарушениях уполномоченных на то должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде.

В то же время новые штрафы не будут платить работодатели, в штате которых не больше 25 работников, и профсоюзы, когда они представляют интересы работников таких работодателей.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон, которым разрешается приостанавливать действие отдельных положений коллективных договоров.

Автор: Ярослав Конощук

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