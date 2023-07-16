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  1. В Украине

Проверяет ли налоговая соблюдение цен, установленных государством, во время военного положения

07:20, 16 июля 2023
При проведении фактической проверки налоговые органы имеют право получать от субъектов хозяйствования документы и/или информацию, которые подтверждают стоимость приобретения товара, являющегося предметом проверки.
Проверяет ли налоговая соблюдение цен, установленных государством, во время военного положения
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Главное управление ГНС в Днепропетровской области сообщает, проверяет ли налоговая соблюдение цен, установленных государством, во время военного положения.

«Законом України від 01.04.2022 №2173-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану» внесено зміни до ПКУ. Зокрема, пункт 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ доповнено новим пп. 69.27.

Так, пп. 69.27 п. 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ встановлено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні, податкові органи здійснюють державний контроль (нагляд) та спостереження у сфері ціноутворення відповідно до Закону України від 21.06.2012 №5007-VI «Про ціни і ціноутворення» зі змінами та доповненнями з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом.

Податкові органи здійснюють контроль за дотриманням платниками податків вимог законодавства щодо встановлених державою фіксованих цін, граничних цін та граничних рівнів торговельної надбавки (націнки) шляхом проведення фактичних перевірок.

Фактична перевірка проводиться за наявності хоча б однієї з таких підстав:

  • отримання у встановленому законодавством порядку від державних органів або органів місцевого самоврядування інформації, що свідчить про можливі порушення платником податків законодавства про ціни і ціноутворення;
  • отримання письмового звернення покупця (споживача), оформленого відповідно до закону, про порушення платником податків установленого порядку формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

Під час проведення фактичної перевірки податкові органи мають право отримувати від суб’єктів господарювання документи та/або інформацію, які підтверджують вартість придбання товару, що є предметом перевірки.

У разі виявлення порушень законодавства про ціни і ціноутворення за результатами проведення фактичної перевірки такі порушення зазначаються в окремому акті про результати фактичної перевірки, який надсилається до органу, уповноваженого приймати рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

У разі якщо платник податків не погоджується з виявленими під час фактичної перевірки порушеннями законодавства про ціни і ціноутворення, він надсилає свої зауваження до органу, уповноваженого приймати рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін», —сказано в разъяснении.

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