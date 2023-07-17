Депутаты готовятся распространить льготы закона «об инвестировании» на проекты от 12 миллионов евро

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендует депутатам принять во втором чтении и в целом законопроект, которым предлагается распространить преференции, предусмотренные Законом «Об инвестировании», на проекты от 12 миллионов евро.

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Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендует депутатам принять во втором чтении законопроект №8138 о внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине", которым предлагается распространить преференции, предусмотренные Законом «Об инвестировании», на проекты от 12 миллионов евро.

Законопроектом определено, что инвестиционный проект со значительными инвестициями реализуется на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности (кроме деятельности по производству и обращению табачных изделий, спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков), добычи с целью дальнейшей переработки и/или обогащения полезных ископаемых ( кроме каменного и бурого угля, сырой нефти и природного газа), обращения с отходами, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, логистики, образования, научной и научно-технической деятельности, здравоохранения, искусства, культуры , спорта, туризм и телекоммуникации.

Предлагается введение новой формы государственной поддержки проектов со значительными инвестициями, а именно частичной компенсации стоимости строительства объектов смежной инфраструктуры.

Кроме того, планируется снизить требования к количеству созданных новых рабочих мест на протяжении реализации проекта, а также минимальная сумма «значительных инвестиций». От инвестора требуется создать не менее 80 новых рабочих мест. Правительственная инициатива предлагала снизить планку до 50-ти.

В редакции ко второму чтению парламентарии решили установить дифференцированные требования по созданию новых рабочих мест. При этом гарантированная законодательно гарантированная зарплата работников таких инвесторов будет зависеть от количества рабочих мест.

Согласно документу, инвестор должен в течение реализации проекта создать 10 новых рабочих мест со средней заработной платой работников, размер которой не менее чем на 50 процентов превышает размер реальной средней заработной платы по соответствующему виду деятельности в регионе, в котором реализуется проект, за предыдущий календарный год;

или 30 новых рабочих мест со средней заработной платой работников, размер которой не менее 30 процентов превышает размер реальной средней заработной платы по соответствующему виду деятельности в регионе, в котором реализуется проект, за предыдущий календарный год;

или 50 новых рабочих мест со средней заработной платой работников, размер которой не менее 15 процентов превышает размер реальной средней заработной платы по соответствующему виду деятельности в регионе, в котором реализуется проект, за предыдущий календарный год.

Минимальная сумма «значительных инвестиций» снижена с 20 до 12 миллионов евро. Как отмечается в пояснительной записке, такие решения создадут возможности привлечения к инвестиционному процессу большего круга хозяйствующих субъектов не только крупных, но и средних предприятий.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада в 2021 году приняла пакет законопроектов, получивших неофициальное название законы об «инвестировании». Предусматривается предоставление временного пакета льгот для инвесторов со значительными инвестициями:

освобождение от налогообложения НДС оборудования, ввозимого на таможенную территорию Украины для реализации крупных инвестиционных проектов;

освобождение от уплаты налога на прибыль предприятия-инвестора;

предоставление органам местного самоуправления права устанавливать ставки налога на землю в значениях ниже, чем они установлены для определенных категорий земель, или освобождать такие предприятия от уплаты налога на землю в полном объеме.

Автор: Ярослав Конощук

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