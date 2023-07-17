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Депутати готуються поширити пільги закону «про інвестнянь» на проєкти від 12 мільйонів євро

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендує депутатам ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт, яким пропонується поширити преференції, які передбачені Законом «Про інвестнянь», на проєкти від 12 мільйонів євро.

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Депутати готуються поширити пільги закону «про інвестнянь» на проєкти від 12 мільйонів євро

08:12, 17 липня 2023
Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендує депутатам ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт, яким пропонується поширити преференції, які передбачені Законом «Про інвестнянь», на проєкти від 12 мільйонів євро.
Депутати готуються поширити пільги закону «про інвестнянь» на проєкти від 12 мільйонів євро
Джерело фото: engin akyurt / unsplash.com
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Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендує депутатам ухвалити у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №8138 про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні", яким пропонується поширити преференції, які передбачені Законом «Про інвестнянь», на проєкти від 12 мільйонів євро.

Законопроєктом визначено, що інвестиційний проект із значними інвестиціями реалізується на території України у сферах переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв), добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (крім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу), поводження з відходами, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, логістики, освіти, наукової та науково-технічної діяльності, охорони здоров’я, мистецтва, культури, спорту, туризму та телекомунікацій.

Пропонується запровадити запроваджується нової форми державної підтримки проєктів зі значними інвестиціями, а саме часткова компенсація вартості будівництва об’єктів суміжної інфраструктури.

Проєктом також знижуються вимоги до кількості створених нових робочих місць впродовж реалізації проєкту, а також мінімальна сума «значних інвестицій». Наразі від інвестора вимагається створити щонайменше 80 нових робочих місць. Урядова ініціатива пропонувала знизити планку до 50.

У редакції до другого читання парламентарі вирішили встановити диференційовані вимоги щодо створення нових робочих місць. При цьому гарантована законодавчо гарантована зарплатня працівників у таких інвесторів буде залежати від кількості робочих місць.

Згідно з документом інвестор має впродовж реалізації проєкту створити або 10 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менш як на 50 відсотків перевищує розмір реальної середньої заробітної плати за відповідним видом діяльності у регіоні, в якому реалізується проект, за попередній календарний рік;

 або 30 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менш як на 30 відсотків перевищує розмір реальної середньої заробітної плати за відповідним видом діяльності у регіоні, в якому реалізується проект, за попередній календарний рік;

або 50 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менш як на 15 відсотків перевищує розмір реальної середньої заробітної плати за відповідним видом діяльності у регіоні, в якому реалізується проект, за попередній календарний рік.

Мінімальна ж сума «значних інвестицій» знижена з 20 до 12 мільйонів євро. Як зазначається у пояснювальній записці, такі рішення створять можливості залучення до інвестиційного процесу більшого кола суб’єктів господарювання не тільки великих, але й середніх підприємств.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада у 2021 році ухвалила пакет законопроєктів, які отримали неофіційну назву закони про «інвестнянь». Передбачається надання тимчасового пакета пільг для інвесторів зі значними інвестиціями:

  • звільнення від оподаткування ПДВ обладнання, яке ввозиться на митну територію України для реалізації великих інвестиційних проектів;
  • звільнення від сплати податку на прибуток підприємства-інвестора;
  • надання органам місцевого самоврядування права встановлювати ставки податку на землю у значеннях нижчих, ніж вони встановлені для певних категорій земель, або звільняти такі підприємства від сплати податку на землю у повному обсязі.

Автор: Ярослав Конощук

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