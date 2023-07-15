Голова АРМА Олена Дума окреслила поточні проблеми в діяльності Нацагентства

До Державної аудиторської служби та Кабміну було ініційовано звернення для проведення аудиту з боку Рахункової палати.

Джерело фото: arma.gov.ua

У Комітеті Верховної Ради з питань антикорупційної політики відбулося засідання на якому виступила Голова АРМА Олена Дума.

Очільниця органу розповіла про поточні проблеми в діяльності Національного агентства, плани подальшої роботи, а також презентувала звіт АРМА за минулий рік. Про це повідомили у пресслужбі агентства.

Голова АРМА зазначила, що протягом перших 10 днів перебування на посаді забезпечила безперебійне функціонування відомства та дала низку важливих доручень з метою вирішення найбільш актуальних проблемних питань.

Зокрема, Олена Дума доручила провести кадровий аудит Агентства та інвентаризацію інформації про активи, які перебувають в управлінні АРМА.

«З метою встановлення ефективності використання бюджетних коштів та забезпечення належного контролю за діяльністю Нацагентства, було ініційовано звернення до Державної аудиторської служби та Кабміну для проведення аудиту з боку Рахункової палати, а також звернення до Уряду, Офісу Президента та Верховної Ради щодо створення комісії зовнішнього контролю діяльності АРМА та проведення відповідної зовнішньої оцінки», - розповіли у АРМА.

Також керівник Нацагентства повідомила народних депутатів, що для врегулювання найважливіших процедур у сфері управління активами профільному структурному підрозділу доручено розробити порядок конкурсного відбору управителів активами. Водночас з метою забезпечення доступу громадськості до Реєстру арештованих активів ініційовано звернення до Кабміну щодо розгляду можливості відкриття публічної частини Реєстру у відповідності до законодавства.

За словами Олени Думи, наразі також триває доопрацювання проекту урядової постанови, яка передбачає надання АРМА можливості реалізувати арештовані активи за кордоном.

Серед інших важливих пріоритетів своєї роботи керівник АРМА вказала посилення кадрового потенціалу Агентства, підвищення рівня прозорості та покращення взаємодії з громадськістю, вдосконалення законодавства, що регулює діяльність органу, та прийняття і реалізацію Стратегії повернення активів.

Члени Комітету висловили побажання щодо запровадження змін, які дозволять реалізувати арештоване майно у системі Прозорро.Продажі, та нагадали, що Комітет вже рекомендував прийняти у першому читанні законопроєкт №8184, спрямований на реалізацію вказаного нововведення.

Водночас пообіцяли підтримку законодавчих ініціатив АРМА, спрямованих на вдосконалення його роботи, та висловили сподівання на продуктивну співпрацю з Агентством під керівництвом постійного Голови.

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