У Києві із 17 липня частково обмежать рух транспорту на Кільцевій дорозі

Роботи виконуватимуть у напрямку від площі Одеської до вулиці Територіальної Оборони.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Через дорожні роботи на Кільцевій дорозі із 17 до 31 липня частково обмежать рух транспорту.

Про це повідомили у КМДА.

Так, на Кільцевій дорозі (автошлях Т-10-27) завершили перший етап фінального асфальтування. За інформацією КК «Київавтодор», верхній шар дорожнього покриття влаштували на ділянці від вул. Територіальної Оборони (колишня вул. Ватутіна) до пл. Одеської. Роботи виконали на 5 днів раніше запланованого терміну.

«Із 17 липня роботи виконуватимуть у протилежному напрямку – від пл. Одеської до вул. Територіальної Оборони», - зазначили у повідомленні.

Під час виконання робіт з асфальтування рух буде частково обмежено.

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