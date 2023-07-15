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  1. В Україні

У Києві із 17 липня частково обмежать рух транспорту на Кільцевій дорозі

18:39, 15 липня 2023
Роботи виконуватимуть у напрямку від площі Одеської до вулиці Територіальної Оборони.
У Києві із 17 липня частково обмежать рух транспорту на Кільцевій дорозі
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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Через дорожні роботи на Кільцевій дорозі із 17 до 31 липня частково обмежать рух транспорту.

Про це повідомили у КМДА.

Так, на Кільцевій дорозі (автошлях Т-10-27) завершили перший етап фінального асфальтування. За інформацією КК «Київавтодор», верхній шар дорожнього покриття влаштували на ділянці від вул. Територіальної Оборони (колишня вул. Ватутіна) до пл. Одеської. Роботи виконали на 5 днів раніше запланованого терміну.

«Із 17 липня роботи виконуватимуть у протилежному напрямку – від пл. Одеської до вул. Територіальної Оборони», - зазначили у повідомленні.

Під час виконання робіт з асфальтування рух буде частково обмежено.

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