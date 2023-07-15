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Генпрокурор Андрій Костін показав президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю Бучу, фото

14:10, 15 липня 2023
Президент Південної Кореї та його дружина відвідали місця злочинів, скоєних російськими військовими під час окупації Бучі.
Генпрокурор Андрій Костін показав президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю Бучу, фото
Джерело фото: facebook.com/pgo.gov.ua
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Генеральний прокурор Андрій Костін показав президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю та його дружині місця злочинів, скоєних російськими військовими під час окупації Бучі в березні 2022 року.

Нагадаємо, що Юн Сок Йоль прибув в Україну з неанонсованим візитом.

Андрій Костін подякував президенту Юн Сок Йолю за його тверду позицію та наголосив, що світова спільнота не має права миритися з масштабними нападами на цивільне населення.

«Україна цінує підтримку Південної Кореї на міжнародній арені, зокрема в ООН, та підтримку Формули миру Президента Зеленського», - зазначив Генпрокурор.

«Сьогодні ми відвідали Бучу, щоб на власні очі побачити наслідки людожерської тактики росії, спрямованої на знищення мирних українців. За 33 дні окупації Бучі тут були вчинені всі види воєнних злочинів. Серед них — катування, розстріли цивільних та евакуаційних колон, сексуальне насильство.

Режим рф має понести відповідальність за все скоєне. Найефективніший спосіб досягти цього — Спеціальний трибунал щодо злочину агресії», - сказав Андрій Костін.

Джерело фото: facebook.com/pgo.gov.ua

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