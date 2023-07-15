У гуртожитку Вінницького вишу пролунав вибух: є загиблий

Мешканців евакуювали.

Цієї ночі на Вінниччині прогримів вибух у гуртожитку аграрного університету. Загинула одна людина. Про це повідомила речниця поліції Вінниччини Заріна Маєвська, передає Суспільне.

За попередніми даними, вибухнув пристрій невійськового призначення.

"Вибух пролунав в одній з кімнат гуртожитку близько опівночі. Було виявлено тіло 39-річного чоловіка. Він тимчасово проживав у кімнаті цього гуртожитку та паралельно проводив там ремонтні роботи", – зазначила Маєвська.

Додала, що більше ніхто не постраждав. У гуртожитку провели евакуацію. Після завершення слідчих дій усі змогли повернутися до своїх кімнат.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 "Умисне вбивство" з позначкою "самогубство".

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