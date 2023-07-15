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Парламент змінив норму Кримінального кодексу про відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби

16:30, 15 липня 2023
За прийнятим законом встановлюється обов’язкова кваліфікуюча ознака самовільного залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин – тривалістю понад три доби, чим фактично декриміналізуються такі діяння, що тривали до 3-х діб.
Парламент змінив норму Кримінального кодексу про відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби
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Верховна Рада 13 липня ухвалила в цілому законопроект 8235, яким внесли зміни до Кримінального кодексу «щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень».

Серед іншого, даним законопроектом, якщо брати до уваги порівняльну таблицю до другого читання, змінено ч. 4 та ч. 5 статті 407 Кримінального кодексу, яка встановлює відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби.

Наразі (до змін) ці норми передбачають наступне:

«4. Самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез’явлення вчасно на службу без поважних причин, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, вчинене особами, зазначеними в частинах першій або другій цієї статті, - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

5. Самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років».

Депутати запропонували наступне.

Абзац 1 ч. 4 викласти в такій редакції:

«4. Самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин тривалістю понад три доби, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану»;

Абзац 1 ч. 5 викласти в такій редакції:

«5. Самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин, вчинені в бойовій обстановці, а так само ті самі дії тривалістю понад три доби, вчинені в умовах воєнного стану».

Як зазначило Головне юридичне управління Верховної Ради у своєму висновку щодо цього законопроекту, змінами до частин четвертої і п’ятої статті 407 КК встановлюється обов’язкова кваліфікуюча ознака самовільного залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин, вчинених в умовах особливого періоду (крім воєнного стану) та в у мовах воєнного стану – тривалістю понад три доби, чим фактично декриміналізуються такі діяння, що тривали до трьох діб.

«Слід звернути увагу, що зазначені діяння тривалістю до трьох діб не підпадають під дію статті 172-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

До того ж пропонована зміна не випливає з вимог регулятивного законодавства у цій сфері правовідносин. Йдеться, зокрема, про Дисциплінарний статут Збройних Сил України, затверджений Законом України від 24 березня 1999 року № 551-XIV, який визначає сутність військової дисципліни, обов’язки військовослужбовців, а також військовозобов’язаних та резервістів під час проходження навчальних (перевірочних) і спеціальних зборів щодо її додержання, види заохочень та дисциплінарних стягнень, права командирів щодо їх застосування, а також порядок подання і розгляду заяв, пропозицій та скарг, і Статут внутрішньої служби Збройних Сил України, затверджений Законом від 24 березня 1999 року № 548-XIV, який визначає загальні права та обов’язки військовослужбовців ЗСУ і їх взаємовідносини, обов’язки основних посадових осіб бригади (полку, корабля 1 і 2 рангу, окремого батальйону) та її підрозділів, правила внутрішнього порядку у військовій частині та її підрозділах», - зазначило Управління.

Окремо ГЮУ звернуло увагу на конкуренцію норм статті 407, якими встановлено відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез’явлення вчасно на службу без поважних причин тривалістю понад три доби, але не більше місяця; понад десять діб, але не більше місяця, або хоч і менше десяти діб, але більше трьох діб; тривалістю понад один місяць та статті 408 КК України, якою криміналізовано самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а також нез’явлення з тією самою метою на службу у разі призначення, переведення, з відрядження, відпустки або з лікувального закладу.

Автор: Наталя Мамченко

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