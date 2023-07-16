Як дізнатися загальний страховий стаж онлайн

Для того щоб дізнатися свій загальний страховий стаж, потрібно подати до ПФУ скановані копії трудової книжки та інші документи про трудову діяльність для перевірки та оцифрування.

Для того щоб дізнатися свій загальний страховий стаж, потрібно подати до Пенсійного фонду України скановані копії трудової книжки та інші документи про трудову діяльність для перевірки та оцифрування.

Після обробки звернення інформація про загальний страховий стаж відображатиметься в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.

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