В платежках за газ появляются некорректные цифры: в чем причина

Почему в платежках за газ возникают ошибки – объяснили в «Нафтогаз Украины».

Украинцам объяснили, почему в платежках за газ поступают некорректные цифры. Ответ предоставила пресс-служба газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины».

Так, главная причина того, почему в платежках за газ появляются некорректные начисления, – передача показаний счетчика с опозданием или не предоставление их вообще.

Если показатели газового счетчика не передаются до 5 числа каждого месяца (включительно), облгаз самостоятельно указывает объем потребленного газа (на уровне среднего потребления клиента). Именно поэтому возникают недоразумения.

«Передавайте показания счетчика вовремя и берегите собственные время и нервы», – посоветовали в компании.

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