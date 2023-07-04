У платіжках за газ з’являються некоректні цифри: в чому причина

Чому у платіжках за газ виникають помилки – пояснили в «Нафтогаз України».

Українцям пояснили, чому у платіжках за газ надходять некоректні цифри. Відповідь надала пресслужба газопостачальної компанії«Нафтогаз України».

Так, головна причина того, чому у платіжках за газ з’являються некоректні нарахування, – передавання показань лічильника із запізненням або ж не надання їх узагалі.

Якщо показники газового лічильника не передаються до 5 числа кожного місяця (включно), то облгаз самостійно вказує обсяг спожитого газу (на рівні середнього споживання клієнта). Саме тому і виникають непорозуміння.

«Передавайте показання лічильника вчасно та бережіть власні час та нерви», – порадили в компанії.

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