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  1. В Україні

У Нафтогазі повідомили, чи виросте ціна на газ взимку

16:52, 15 липня 2023
За словами Олексія Чернишова, Нафтогаз не планує збільшувати ціну на газ для населення в цьому опалювальному сезоні.
У Нафтогазі повідомили, чи виросте ціна на газ взимку
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Підвищення ціни на газ для населення в цьому опалювальному сезоні не буде. Про це заявив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов в ефірі телемарафону.

«Я хочу заспокоїти всіх українців, Нафтогаз не планує збільшувати ціну на газ для населення в цьому опалювальному сезоні наступної зими. Українці в цьому відношенні можуть бути впевненні в тому, що їх платіжки не будуть зростати», - сказав Чернишов в уривку з виступу в ефірі.

Раніше українцям пояснили, чому у платіжках за газ надходять некоректні цифри.

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