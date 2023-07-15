У Нафтогазі повідомили, чи виросте ціна на газ взимку

За словами Олексія Чернишова, Нафтогаз не планує збільшувати ціну на газ для населення в цьому опалювальному сезоні.

Підвищення ціни на газ для населення в цьому опалювальному сезоні не буде. Про це заявив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов в ефірі телемарафону.

«Я хочу заспокоїти всіх українців, Нафтогаз не планує збільшувати ціну на газ для населення в цьому опалювальному сезоні наступної зими. Українці в цьому відношенні можуть бути впевненні в тому, що їх платіжки не будуть зростати», - сказав Чернишов в уривку з виступу в ефірі.

Раніше українцям пояснили, чому у платіжках за газ надходять некоректні цифри.

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