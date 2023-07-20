Возобновление декларирования будет рассмотрено на ближайшем заседании парламента

Верховная Рада на ближайшем заседании рассмотрит возобновление декларирования, - глава антикоррупционного Комитета Рады.

Фото: ВРУ

Верховная Рада намерена на ближайшем заседании рассмотреть возобновление декларирования.

Об этом сообщила председатель Комитета Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина.

«Лед тронулся: по инициативе Давида Арахамии, Александра Корниенко и моей будем предлагать парламенту включить в повестку дня ближайшего заседания законопроект 8071 о возобновлении декларирования и проверок деклараций! Надеюсь на поддержку всех фракций и групп», – заявила она.

Напомним, послы стран G7 дали Украине время до 30 сентября на возобновление декларирования и упрощение возможности НАБУ прослушивать разговоры.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщило, что готовится к возобновлению обязательного декларирования и проведению полных проверок деклараций.

Автор: Наталья Мамченко

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