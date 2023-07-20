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  1. В мире

В Красном Кресте произошел внутренний конфликт относительно депортации украинских детей в рф

20:28, 20 июля 2023
Заявления белорусского КК не отражают позицию Красного Креста.
В Красном Кресте произошел внутренний конфликт относительно депортации украинских детей в рф
Источник фото: Общество Красного Креста Украины
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В Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца отреагировали на публичное заявление председателя КК Беларуси Дмитрия Шевцова о помощи организации в депортации украинских детей в Россию и его приезд в оккупированный Луганск и Донецк. Об этом говорится на сайте Международной Федерации.

Представители организации утверждают, что не получали информации о визите и не занимались связанной с ним деятельностью.

«Чрезвычайные обстоятельства этого визита, включая использование символа, связанного с одной из сторон международного вооруженного конфликта в Украине, затрагивают фундаментальные принципы Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Визит и связанные с ним действия не были согласованы с другими компонентами движения, как того требуют наши внутренние правила и регламенты», – говорится в заявлении.

В организации сообщили, что выразили «серьезное беспокойство» белорусскому Красному Кресту и призвали прекратить подобную деятельность.

Кроме того, в Федерации отрицают связь с Шевцовым и подчеркнули, что он не выступает от имени КК или любого другого компонента Движения, а его заявления не отражают позицию Федерации.

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