В КНДР назвали «условием применения ядерного оружия» заход подводной лодки США в Южную Корею

Наша доктрина об использовании ядерного оружия допускает необходимый курс действий, если будет установлено, что ядерная атака на нашу страну была совершена или она была неизбежна, — министр обороны КНДР.

Заход стратегической подводной лодки ВМС США в порт Пусан может быть "условием применения ядерного оружия" со стороны КНДР. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении министра обороны республики Кан Сун Нама, сообщает агентство Yonhap.

"Мы напоминаем американским военным, что повышенная видимость развертывания стратегических средств, включая стратегические атомные подводные лодки, может подпадать под условия применения ядерного оружия, изложенные в нашем постановлении о национальной политике в области ядерных сил. Доктрина об использовании ядерного оружия допускает необходимый курс действий, если будет установлено, что ядерная атака на нашу страну была осуществлена или была неизбежна", - цитирует его агентство.

По словам главы оборонного ведомства КНДР, США следует осознавать, что "их ядерные активы вошли в очень опасные воды".

Стратегическая подлодка США USS Kentucky с ядерным вооружением на борту на этой неделе зашла в южнокорейский порт Пусан. Заход был совершен в период проведения в Сеуле первого заседания консультативной группы по ядерному планированию Республики Корея и США.

Напомним, что США и Южная Корея положили начало новому механизму для сдерживания КНДР.

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