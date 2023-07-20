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Компенсация за разрушенное жилье: Елена Шуляк сообщила, что необходимо улучшить работу комиссий при общинах

17:38, 20 июля 2023
По ее словам, сейчас рекомендовано органам местного самоуправления максимально подключаться к процессу «єВідновлення».
Компенсация за разрушенное жилье: Елена Шуляк сообщила, что необходимо улучшить работу комиссий при общинах
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Граждане Украины уже подали 469 тысяч информационных сообщений о возмещении разрушенного или поврежденного жилья в результате российской агрессии. Это значительная цифра, свидетельствующая о том, что большое количество семей в настоящее время нуждается в полноценном запуске компенсационного механизма. Об этом заявила народная депутатка Елена Шуляк, сообщается на сайте ВР.

«Первый этап программы компенсаций «єВідновлення» стартовал 10 мая. За 2 месяца мы сделали определенные выводы, в частности, о необходимости улучшения работы комиссий, работающих при органах местного самоуправления. Именно они, как мне кажется, еще не вышли на полную мощность, но понемногу набирают обороты. На сегодня 516 комиссий работают при общинах», - сообщила она.

По ее словам, сейчас рекомендовано органам местного самоуправления максимально подключаться к процессу «єВідновлення».

«Есть много ВПЛ, с которыми нужно проводить разъяснительную работу: помогать и заполнять через «Дию» те или иные документы. Если же говорить о втором этапе выплаты компенсаций, то сейчас мы находимся в ожидании. Министерство цифровой трансформации тестирует механизм, который касается предоставления жилищного сертификата за разрушенное оккупантами жилье. Мы думаем, что здесь будет большее количество заявок, чем по «єВідновленню». Больше разрушенного жилья в Донецкой, Харьковской, Киевской областях. По количеству заявок в «єВідновлення» лидирует Харьковская область и город Харьков», - отметила народная депутатка.

Она напомнила, что когда будет полноценно запущен процесс компенсации за разрушенное жилье, тогда граждане свободно смогут выбирать населенный пункт, где захотят иметь квартиру, или же будут инвестировать на рынке первичного жилья.

«С 15 июля начался активный этап работы комиссий, надеемся, что уже с 15 августа первые граждане Украины, желающие воспользоваться этой услугой, смогут ее получить. Заявки можно подавать через Дию, ЦНАПы, Центры соцзащиты и с помощью нотариусов», - подчеркнула Елена Шуляк.

Ранее сообщалось, что рассмотрение заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье начнется в августе.

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