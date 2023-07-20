США и Канада ввели санкции против Иосифа Пригожина и Киркорова

Санкции распространяются на ряд физических лиц и юридических лиц, а также банков и операторов.

Источник фото: УНИАН

Власти США внесли в санкционный список Алексея Кудрина, а также банки «Тинькофф» и «Солидарность». Кроме Кудрина в санкционный список попали еще 17 человек, в том числе Иосиф Пригожин. Также под ограничениями оказались «Локо-банк» и банк «Солидарность», – сообщает Управление по контролю за иностранными активами.

Санкционные списки расширила и Канада. Она внесла в санкционный список по России 39 физических лиц и 25 юридических лиц, добавив в них банк «Тинькофф», «Мегафон», карты «Мир», Охлобыстина, Михалкова, Киркорова, Тимати, а также Иосифа Пригожина и Валерию. Об этом сообщил Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Также под новые санкции попали российские сотовые операторы «Мегафон», МТС, «Теле2», «Билайн», «Московское общество казаков» и т.п.

Кроме того, в координации со своими международными партнерами Канада вводит санкции против российского ядерного сектора.

Ограничения также распространяются на ряд россиян, участвующих в разработке, производстве и цепочке поставок беспилотного летательного аппарата «Орлан-10».

Канада также вводит санкции против лиц, которые поддерживают попытки Кремля русифицировать украинскую культуру.

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