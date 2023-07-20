Карты от «Тинькофф банка» перестанут работать за границей

Это связано с новыми санкциями.

Банковские карты от "Тинькофф Банка" с платежной системой UnionPay перестанут работать за границей. Такой информацией поделилась поддержка банка, пишут росСМИ.

Это связано с новыми санкциями.

Банк советует клиентам снять наличные деньги. В россии карты будут работать без изменений.

Сейчас "Тинькофф банк" пытается выяснить, в каких странах карта продолжит работу.

Отметим, что Минфин США 20 июля включил "Тинькофф Банк" в санкционный список.

Тем временем Великобритания сняла санкции с основателя "Тинькофф Банка" Олега Тинькова.

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