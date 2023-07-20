Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Больше года российский бизнесмен находился под санкциями.

Великобритания сняла все санкции с российского бизнесмена, основателя «Тинькофф Банка» Олега Тинькова. Соответствующее уведомление Управления по осуществлению финансовый санкций (OFSI) опубликовано на сайте британского правительства.

Ранее Тиньков подал прошение в британское Министерство иностранных дел об исключении его из списков санкций.

Снять с Тинькова ограничение просил в письме британскому МИД и Михаил Ходорковский.

Известно, что Тиньков покинул Россию и продал свой бизнес после начала СВО. А попал под санкции Великобритании в марте 2022 года, 19 апреля он в резких тонах публично осудил российское вторжение в Украину.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.