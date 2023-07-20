С 21 июля все суда, следующие в направлении портов рф, будут считаться законными целями, — Минобороны Украины

В Минобороны заявили, что все суда, следующие в направлении портов рф и оккупированных россией портов, могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

Министерство обороны Украины заявило, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов рф и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной как такие, что перевозят грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками. Об этом говорится в пресс-службе МОУ.

«Открыто угрожая гражданским судам, перевозящим продукты питания из украинских портов, осуществляя ракетные обстрелы и атаки дронами на гражданскую инфраструктуру в мирных городах, намеренно создавая военную угрозу на торговых маршрутах, кремль превратил Черное море в зону опасности, в первую очередь, для российских судов и судов, следующих в акватории Черного моря в направлении морских портов рф и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной территории Украины. Ответственность за все риски полностью ложится на российское руководство. Судьба крейсера «Москва» доказывает, что у Силы обороны Украины необходимы средства для отражения российской агрессии на море», — говорится в сообщении.

Кроме того, в МО предупредили, что судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины запрещено как опасное с 05:00 20 июля 2023 года. Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована.

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