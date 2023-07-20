Велика Британія зняла санкції з Олега Тінькова

Більше року російський бізнесмен перебував під санкціями.

Велика Британія зняла всі санкції з російського бізнесмена, засновника «Тінькофф Банку» Олега Тінькова. Відповідне повідомлення Управління зі здійснення фінансових санкцій (OFSI) опубліковано на сайті британського уряду.

Раніше Тіньков подав прохання до британського Міністерства закордонних справ про виключення його зі списків санкцій.

Зняти з Тінькова обмеження просив у листі британському МЗС і Михайло Ходорковський.

Відомо, що Тіньков покинув Росію і продав свій бізнес після початку СВО. А потрапив під санкції Великої Британії в березні 2022 року, 19 квітня він у різких тонах публічно засудив російське вторгнення в Україну.

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