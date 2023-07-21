Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Стоимость услуг по регистрации автомобилей, выдаче водительских удостоверений, а также экзаменов на право управления авто, может возрасти

В МВД намекнули на возможное повышение расценок на услуги сервисных центров МВД.

В Сумском апелляционном суде осталось четыре судьи

ВККС планирует временно найти для апелляционного суда еще пять судей.

ВККС ищет судей для 21 суда, в том числе в Киеве – есть список вакансий на временную командировку

Судам Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Львова, а также судам еще девяти областей нужно 60 судей.

В «Слуге народа» предлагают два идентичных законопроекта об отборе Службы, которая будет разбираться с жалобами на судей, но есть нюанс

Оба автора, являющихся представителями «Слуги народа» и одного Комитета, внесли фактически одинаковые законопроекты о порядке отбора Службы дисциплинарных инспекторов при участии международников, однако один из них предлагает закрепить определенные полномочия за МИД.

ВККС начинает процедуру командирования судей – известны первые судьи

Вопросы командирования судей, а также досрочного прекращения командировок, будут рассмотрены в августе.

  1. В Украине

Осудили еще троих боевиков, которые штурмовали Авдеевку и Бахмут

09:45, 21 июля 2023
Один из боевиков получил 15 лет тюремного заключения.
Осудили еще троих боевиков, которые штурмовали Авдеевку и Бахмут
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальные сроки заключения получили еще три боевика террористической организации «л/днр» и группировка российского генштаба под названием «Шторм». Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения рф все они активно участвовали в боевых действиях против Сил обороны на восточном фронте.

Злоумышленники были взяты в плен во время боев в Донецкой области.

По материалам СБУ, один из боевиков получил 15 лет тюремного заключения.

Им оказался 37-летний уроженец Луганщины, который в конце февраля 2022 добровольно присоединился к так называемому «204-му стрелковому полку народной милиции лнр».

СБУ сообщает, что там его привлекали в состав штурмовых отрядов агрессора, пытавшихся прорвать оборону украинских войск в районе Бахмута в марте этого года.

Еще один боевик получил 13 лет лишения свободы. По данным следствия, в 2019 году он добровольно вступил в ряды подконтрольного российским оккупантам «2-го батальона днр».

На «должности» стрелка противотанкового артиллерийского взвода злоумышленник обстреливал позиции украинских защитников в районах Васильевки и Каменки Донецкой области, сообщает СБУ.

А в начале 2023 года он штурмовал населенные пункты под Авдеевкой.

Кроме того, к 10 годам тюрьмы приговорен боевик российской группировки «Шторм», попавший в плен в боях за Красногоровку Донецкой области.

Как установили следователи, злоумышленником оказался житель временно оккупированного Дебальцево. Еще в феврале 2015 года он поступил в так называемый «зенитный дивизион чистяковской дивизии» на территории временно захваченного города.

Впоследствии перевелся в террористическую группировку «Восток», в составе которой являлся оператором-наводчиком БМП-1 и БМП-2.

После 24 февраля 2022 года боевик присоединился к подразделениям регулярных войск россии.

На основании собранных улик суд признал злоумышленников виновными в совершении особо тяжких преступлений против Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Шаповал
    Микола Шаповал
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Андрій Осаулов
    Андрій Осаулов
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва