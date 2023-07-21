Осудили еще троих боевиков, которые штурмовали Авдеевку и Бахмут

Один из боевиков получил 15 лет тюремного заключения.

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальные сроки заключения получили еще три боевика террористической организации «л/днр» и группировка российского генштаба под названием «Шторм». Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения рф все они активно участвовали в боевых действиях против Сил обороны на восточном фронте.

Злоумышленники были взяты в плен во время боев в Донецкой области.

По материалам СБУ, один из боевиков получил 15 лет тюремного заключения.

Им оказался 37-летний уроженец Луганщины, который в конце февраля 2022 добровольно присоединился к так называемому «204-му стрелковому полку народной милиции лнр».

СБУ сообщает, что там его привлекали в состав штурмовых отрядов агрессора, пытавшихся прорвать оборону украинских войск в районе Бахмута в марте этого года.

Еще один боевик получил 13 лет лишения свободы. По данным следствия, в 2019 году он добровольно вступил в ряды подконтрольного российским оккупантам «2-го батальона днр».

На «должности» стрелка противотанкового артиллерийского взвода злоумышленник обстреливал позиции украинских защитников в районах Васильевки и Каменки Донецкой области, сообщает СБУ.

А в начале 2023 года он штурмовал населенные пункты под Авдеевкой.

Кроме того, к 10 годам тюрьмы приговорен боевик российской группировки «Шторм», попавший в плен в боях за Красногоровку Донецкой области.

Как установили следователи, злоумышленником оказался житель временно оккупированного Дебальцево. Еще в феврале 2015 года он поступил в так называемый «зенитный дивизион чистяковской дивизии» на территории временно захваченного города.

Впоследствии перевелся в террористическую группировку «Восток», в составе которой являлся оператором-наводчиком БМП-1 и БМП-2.

После 24 февраля 2022 года боевик присоединился к подразделениям регулярных войск россии.

На основании собранных улик суд признал злоумышленников виновными в совершении особо тяжких преступлений против Украины.

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