Самые опасные мосты страны: комиссия начала проверки

Киев лидирует по масштабам аварийных мостов.

Источник фото: Министерство инфраструктуры Украины

Комиссия по проверке мостовых сооружений осмотрела три объекта в Житомире и Ровно, и оценила их состояние как критическое и аварийное, – сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Один из объектов – путепровод в Житомире, построенный 66 лет назад, последняя реконструкция которого состоялась в 1977 году. По предварительным данным экспертов, он находится в катастрофическом состоянии. Наблюдается коррозия рабочей арматуры в пролетных строениях и ригелях. Стойки опор имеют продольные трещины, а также разрушенный бетон с обнаженной и ржавой арматурой.

Также, комиссия провела осмотр моста через реку Каменка, который был построен в 1983 году. По словам экспертов, эксплуатационное состояние моста является очень неудовлетворительным. Металлические стойки русловых опор и балки пролетного строения требуют очистки от ржавчины и покрытия антикоррозийными красками. Также береговые опоры имеют частичные повреждения бетонной поверхности.

Отмечается, что все проверенные мосты в Ровно и Житомире находятся на балансе местных органов самоуправления. Согласно их обязанностям, они обязаны проводить ежегодные осмотры мостовых сооружений и обеспечивать их правильное эксплуатационное состояние.

Однако Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины напомнило, что не менее 10% мостов по всей стране находятся в неработоспособном состоянии. В Киеве процент аварийных мостов является критическим – 15% от общего количества. В частности, среди них находятся два столичных внеклассных моста – мост Патона и мост Метро.

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