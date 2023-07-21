Найнебезпечніші мости країни: комісія почала перевірки

Київ лідирує за масштабами аварійних мостів.

Джерело фото: Міністерство інфраструктури України

Комісія з перевірки мостових споруд оглянула три об'єкти у Житомирі й Рівному, та оцінила їх стан як критичний та аварійний, – повідомила прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Один із об'єктів – шляхопровід у Житомирі, збудований 66 років тому, остання реконструкція якого відбулася у 1977 році. За попередніми даними експертів, він перебуває у катастрофічному стані. Спостерігається корозія робочої арматури в прогонових будовах і ригелях. Стійки опор мають поздовжні тріщини, а також зруйнований бетон з оголеною та іржавою арматурою.

Також, комісія провела огляд мосту через річку Кам'янка, який був споруджений у 1983 році. За словами експертів, експлуатаційний стан мосту є дуже незадовільним. Металеві стійки руслових опор та балки прогонової будови потребують очищення від іржі і покриття антикорозійними фарбами. Також берегові опори мають часткові пошкодження бетонної поверхні.

Зазначається, що всі перевірені мости в Рівному та Житомирі перебувають на балансі місцевих органів самоврядування. Згідно з їхніми обов'язками, вони зобов'язані проводити щорічні огляди мостових споруд та забезпечувати їх правильний експлуатаційний стан.

Однак Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України нагадало, що щонайменше 10% мостів по всій країні знаходяться в непрацездатному стані. У Києві відсоток аварійних мостів є критичним – 15% від загальної кількості. Зокрема, серед них знаходяться два столичних позакласових моста – міст Патона та міст Метро.

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