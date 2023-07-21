Офіс Генпрокурора закликав прокурорів дотримуватися конституційних прав громадян

Також, Офіс Генпрокурора закликав прокурорів звертати увагу на правові висновки Верховного Суду у кримінальних провадженнях.

В Офісі Генерального прокурора 20 липня відбулася чергова нарада за участі керівництва обласних прокуратур.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, заступник Генпрокурора Ігор Мустеца обговорив проблеми, з якими стикаються прокурори, зокрема, під час підтримання публічного обвинувачення в судах.

Так, заступник Генпрокурора зазначив на необхідності дотримання конституційних прав громадян та використанні прокурорами правових висновків Верховного Суду у кримінальних провадженнях.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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