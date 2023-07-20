Олександру Ткаченку загрожує відставка: Зеленський попросив Шмигаля розглянути питання заміни голови Мінкульту

Володимир Зеленський доручив звільнити Олександра Ткаченка.

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю розглянути питання заміни голови Мінкульту Олександра Ткаченка. Про це він заявив у своєму зверненні 20 липня.

За словами Президента, зі Шмигалем було обговорено питання справедливості виділення бюджетних коштів.

«Я запропонував главі уряду два кроки. Перший: знайти позабюджетні кошти на проекти, які зараз дійсно потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. Другий: попросив прем'єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України», - сказав Зеленський.

Міністр викликав обурення багатьох українців через інформацію про те, що на фінансування кіноіндустрії держава збирається витратити близько 400 мільйонів гривень.

Раніше петицію щодо звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка підписали понад 25 тисяч українців.

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