Вместо Ткаченко должность Министра культуры может занять Олеся Островская-Люта – нардеп

Стало известно, кто может занять место Ткаченко в МКИП.

Источник фото: Даниил Павлов

Вместо Александра Ткаченко, который подал заявление об отставке, должность министра культуры и информационной политики Украины может занять Олеся Островская-Люта.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

Олеся Островская-Люта родилась 5 августа 1978 года во Львове - арт-менеджер и куратор современного искусства. Директор государственного предприятия Национальный культурно-художественный и музейный комплекс « Мистецький арсенал» Государственного управления делами.

Как мы сообщали, Зеленский попросил Шмыгаля рассмотреть вопрос замены главы Минкульта.

Ранее петицию об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко подписали более 25 тысяч украинцев.

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