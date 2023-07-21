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Готовы ли хозяйственные суды к реализации норм нового закона об обязательных электронных кабинетах, - комментарий председателя КХС ВС Ларисы Рогач

Залог невозвращения процессуальных документов участников дел – выполнить нормы, предусмотренные ХПК: председатель Кассационного хозяйственного суда Лариса Рогач о новом законе о требованиях регистрации электронных кабинетов участниками дел.

Адвокаты и госорганы должны зарегистрироваться в Электронном суде: вступил в силу закон

Вступил в силу закон об обязательной регистрации в электронных кабинетах для участия в судебных процессах – у участников хозяйственных дел есть три месяца для регистрации.

Офис Генпрокурора призвал прокуроров соблюдать конституционные права граждан

Также, Офис Генпрокурора призвал прокуроров обращать внимание на правовые выводы Верховного Суда в уголовных производствах.

Оценке с точки зрения допустимости подлежат фактические данные, а не сам по себе источник доказательств, - Верховный Суд

В случае оценки результатов следственного эксперимента суд должен определить допустимость не самого протокола следственного эксперимента, а содержащихся в нем сведений, отметил Кассационный уголовный суд.

Андрей Смирнов об итогах рассмотрения отчета ГСА на заседании ВСП: «Необходимость законодательных изменений в работе Высшего совета правосудия очевидна»

Заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов об итогах заседания ВСП по отчету главы ГСА: «Искренне надеюсь, что члены ВСП, решившие оставить в должности человека, скомпрометировавшего себя в связях с фигурантами дела Князева, приняли это решение самостоятельно, а не вследствие результата возможной круговой поруки».

  1. В Украине

Вместо Ткаченко должность Министра культуры может занять Олеся Островская-Люта – нардеп

09:28, 21 июля 2023
Стало известно, кто может занять место Ткаченко в МКИП.
Вместо Ткаченко должность Министра культуры может занять Олеся Островская-Люта – нардеп
Источник фото: Даниил Павлов
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Вместо Александра Ткаченко, который подал заявление об отставке, должность министра культуры и информационной политики Украины может занять Олеся Островская-Люта.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

Олеся Островская-Люта родилась 5 августа 1978 года во Львове - арт-менеджер и куратор современного искусства. Директор государственного предприятия Национальный культурно-художественный и музейный комплекс « Мистецький арсенал» Государственного управления делами.

Как мы сообщалиЗеленский попросил Шмыгаля рассмотреть вопрос замены главы Минкульта.

Ранее петицию об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко подписали более 25 тысяч украинцев.

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