Электронное обращение к ВСП можно быстро отправить с помощью QR-кода

Такие обращения не могут быть рассмотрены как жалобы относительно дисциплинарного проступка судьи (дисциплинарные жалобы).

Отправить электронное обращение к ВСП можно с помощью QR-кода.

Как рассказали в ВСП, граждане имеют возможность быстро оформить и отправить электронное обращение в Высший совет правосудия в соответствии с Законом Украины «Об обращениях граждан».

«Обращения, поданные в соответствии с требованиями Закона Украины «Об обращениях граждан», не могут быть рассмотрены как жалобы относительно дисциплинарного проступка судьи (дисциплинарные жалобы), поскольку их рассмотрение осуществляется в соответствии с законами Украины «О Высшем совете правосудия» и «О судоустройстве и статусе судей»», - отмечается в ВСП.

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