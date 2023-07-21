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Работодатели обяжут платить пеню работнику в случае задержки выплаты зарплаты на более чем 15 дней

Также Галина Третьякова предлагает предоставить право работнику временно прекратить выполнение работы в случае задержки выплаты заработной платы сроком более 15 календарных дней.

Готовы ли хозяйственные суды к реализации норм нового закона об обязательных электронных кабинетах, - комментарий председателя КХС ВС Ларисы Рогач

Залог невозвращения процессуальных документов участников дел – выполнить нормы, предусмотренные ХПК: председатель Кассационного хозяйственного суда Лариса Рогач о новом законе о требованиях регистрации электронных кабинетов участниками дел.

Адвокаты и госорганы должны зарегистрироваться в Электронном суде: вступил в силу закон

Вступил в силу закон об обязательной регистрации в электронных кабинетах для участия в судебных процессах – у участников хозяйственных дел есть три месяца для регистрации.

Стоимость услуг по регистрации автомобилей, выдаче водительских удостоверений, а также экзаменов на право управления авто, может возрасти

В МВД намекнули на возможное повышение расценок на услуги сервисных центров МВД.

В Сумском апелляционном суде осталось четыре судьи

ВККС планирует временно найти для апелляционного суда еще пять судей.

  1. В Украине

Электронное обращение к ВСП можно быстро отправить с помощью QR-кода

10:21, 21 июля 2023
Такие обращения не могут быть рассмотрены как жалобы относительно дисциплинарного проступка судьи (дисциплинарные жалобы).
Электронное обращение к ВСП можно быстро отправить с помощью QR-кода
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Отправить электронное обращение к ВСП можно с помощью QR-кода.

Как рассказали в ВСП, граждане имеют возможность быстро оформить и отправить электронное обращение в Высший совет правосудия в соответствии с Законом Украины «Об обращениях граждан».

«Обращения, поданные в соответствии с требованиями Закона Украины «Об обращениях граждан», не могут быть рассмотрены как жалобы относительно дисциплинарного проступка судьи (дисциплинарные жалобы), поскольку их рассмотрение осуществляется в соответствии с законами Украины «О Высшем совете правосудия» и «О судоустройстве и статусе судей»», - отмечается в ВСП.

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